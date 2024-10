Mosbach/Neckarbischofsheim – Höchst willkommene Fachkräfte – Fachschule für Sozialwesen verabschiedete Absolventinnen und Absolventen

Mosbach/Neckarbischofsheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Fachkräfte-Nachwuchs wird in der Begleitung von Menschen mit Behinderung besonders dringend gebraucht. Umso mehr freuten sich Kerstin Wolff, Leiterin der Bildungs-Akademie in der Johannes-Diakonie, und Schulleiterin Birgit Thoma, 43 Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialwesen in den Job zu verabschieden. Die Fachschule für Sozialwesen gehört zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie und hat ihren Sitz in Neckarbischofsheim. Zur Anerkennungsfeier im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo waren nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Familien und Freunde der neuen Fachkräfte gekommen, denen Kerstin Wolff zum Abschluss in einem „wichtigen und einzigartigen Beruf“ gratulierte. 35 hatten in Heilerziehungspflege, acht in Heilerziehungsassistenz erfolgreich abgeschlossen. 14 Schülerinnen und Schüler wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet. An Zeugnisübergabe und Ehrung der Prüfungsbesten schloss sich ein leckeres Buffet für alle Gäste an.

