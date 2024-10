Mannheim – Trinkbrunnensaison 2024 beendet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2022 baut die Stadt Mannheim ihr Netz an öffentlichen Trinkbrunnen im Stadtgebiet immer weiter aus und bietet so über den Sommer hinweg eine kostenlose Erfrischung mit Trinkwasser und verbesserte Aufenthaltsqualität an den öffentlichen Plätzen. Jede Saison wird aufs Neue geprüft, welche Standorte sich bewährt haben und wo es Bedarfe gibt.

Die Trinkbrunnen sind nun, ebenso wie die Springbrunnen, in der Winterpause. Im Bereich des ehemaligen BUGA-Geländes werden die Trinkbrunnen für die kommende Saison 2024 nutzerorientiert neu verteilt. Der Trinkbrunnen am BUGA-Standort Spielplatz „Vernetzung“ erfreute sich großer Beliebtheit, sodass er auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Die im nahen Umfeld gelegenen BUGA-Standorte „Sportwiese“, „Spielplatz Aufzug“ und „Musikspielplatz“ werden stillgelegt und zum Teil zurückgebaut, sodass sie an anderer Stelle im Stadtgebiet zur Verfügung stehen, wo ein höherer Bedarf herrscht.

So wird es künftig am Quartiersplatz T4 und am Hauptbahnhof in Höhe L15, 15-17 zwei weitere Trinkbrunnen geben. Im Umfeld des BUGA-Geländes ist am Chisinauer Platz im Zuge der Fertigstellung des Quartiers ein Trinkbrunnen vorgesehen.

Die aktuellen Standorte der Trinkbrunnen sind auf dem Stadtplan im Geoportal der Stadt Mannheim unter www.geoportal-mannheim.de zu finden (Rubrik „Energie, Klima, Umwelt“, Kategorie „Brunnen“) und werden bis zur Trinkbrunnen-Saison 2025 aktualisiert.

Quelle Stadt Mannheim