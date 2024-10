Mannheim – Kurt-Schumacher-Brücke: Teilsperrungen aufgrund Tragseilmessungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 29. Oktober und Mittwoch, 30. Oktober 2024, werden jeweils in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr die Tragseile an der Kurt-Schumacher-Brücke gemessen. Am Dienstag wird die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Am Mittwoch wird dann die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. In den jeweiligen Sperrzeiten wird ein großer Hubsteiger zum Einsatz kommen. Von diesem aus werden die Tragseile an der Kurt-Schumacher-Brücke auf ihr Schwingverhalten geprüft. Aktuelle Informationen auch zu anderen Baumaßnahmen gibt es auf der Homepage www.mannheim.de unter „Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen“.

