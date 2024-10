Mannheim – Klaus Hofmann bleibt für weitere fünf Jahre Präsident der Handwerkskammer in Mannheim – Von überwältigender Mehrheit bei konstituierender Sitzung wiedergewählt – Mit Jutta Knapp rückt neue Vizepräsidentin der Arbeitnehmerseite ins Präsidium

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Klaus Hofmann bleibt für weitere fünf Jahre der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Bei der gestrigen konstituierenden Sitzung der neu gewählten Vollversammlung wurde der Schreinermeister aus Mosbach mit überwältigender Mehrheit vom Gremium für die Wahlperiode 2024 bis 2029 wiedergewählt. Für Klaus Hofmann ist es die zweite Amtszeit. „Ich danke Ihnen herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit“, so Klaus Hofmann nach der Wiederwahl. „Wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen im Handwerk. Unser aller Engagement wird gebraucht, damit sich Handwerk für die Zukunft beweisen und weiterhin eine starke Wirtschaftsmacht bleiben kann.“ Zu den wesentlichen Aufgaben in den kommenden fünf Jahren gehöre neben der Förderung des Nachwuchses und der damit verbundenen Fachkräftesicherung auch die Förderung von Unternehmensgründungen und -nachfolgen im Handwerk. Bereits angegangene Themen wie Digitalisierung, Technologische Fortentwicklungen und Bürokratieentlastung müssten weiterbearbeitet werden. Generell sieht Klaus Hofmann die Stärkung der regionalen Handwerkswirtschaft als seine Aufgabe an.

Die neuen Vizepräsidenten

Wiedergewählt ins Amt des Vizepräsidenten auf Arbeitgeberseite wurde Schreinermeister Steffen Haug aus Mannheim, der ebenfalls in seine zweite Amtszeit geht. Neu gewählt als Vizepräsidentin auf Arbeitnehmerseite wurde Jutta Knapp aus Heddesheim. Die Kfz-Schlosserin löst Elektroinstallateurmeister Martin Sättele ab, der sich nach insgesamt drei Perioden im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Mitglieder des Vorstands

Der neue Vorstand der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald setzt sich neben Präsident, Vizepräsidentin und Vizepräsident aus den wiedergewählten Mitgliedern Dipl.-Ing. Achim Bauer aus Mannheim, Elektroinstallateurmeister Andreas Nockel aus Ludwigshafen und Metallbauermeister Klaus Weese aus Leimen (alle auf Arbeitgeberseite) und Kfz-Elektromeister Richard Römer aus Mannheim (Arbeitnehmerseite) sowie den neu gewählten Mitgliedern Geschäftsführer Volker Knapp aus Weinheim (Arbeitgeberseite) und Metallbauermeister Stefan Randazzo aus Altrip (Arbeitnehmerseite) zusammen. Die Wahlmandate für den Vorstand erfolgten durch einstimmigen Beschluss der Vollversammlung.