Ludwigshafen – Telefonische Bürgersprechstunde mit Gregory Scholz, MdL am 28.10.24

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Da der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz gefällt wird, muss die Stettiner Straße im Frankenthaler Nordend am Samstag, 2. November, ab 7 Uhr im Bereich der Hausnummer 34 voll gesperrt werden. In der gesamten Stettiner Straße und in der Wilhelm-Hauff-Straße gilt von 7 bis 12 Uhr absolutes Halteverbot. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Fällung und ... Mehr lesen »