Landau – Obst und Gemüse, nein danke – Zumindest nicht im Grünschnitt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, und mit ihm eine Hochsaison bei den Grünschnitt-Annahmestellen im Landkreis Südliche Weinstraße. Rasenschnitt, Laub, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt kann an sieben solcher Annahmestellen kostenlos abgegeben werden. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) weist darauf hin, dass bitte wirklich nur Grünschnitt abzugeben ist. Obst, auch Fallobst wie Äpfel und Birnen aus dem heimischen Garten, ebenso wie Nüsse oder Gemüse gehören nicht dazu.

Tomate, Zucchini und Co., egal ob noch knackig oder schon verrottet, können nicht an den Grünabfall-Annahmestellen abgegeben werden. Sie gehören zum Bioabfall, also ab damit in die Biotonne – die übrigens im Landkreis SÜW zu besonders günstigen Konditionen zu bestellen ist. Wer keine Biotonne hat, kann den Biomüll gegen Gebühr beim WertstoffWirtschaftszentrum Nord in Edesheim einer Verwertung zuführen. Auch im eigenen Garten zu kompostieren, ist eine Möglichkeit. Am besten ist es natürlich, kein Obst und Gemüse entsorgen zu müssen, also nicht zu viel einzukaufen beziehungsweise nicht benötigte Mengen aus eigenem Anbau weiterzuverarbeiten oder zu verschenken.

Der Grund, warum Obst und Gemüse auf den Grünschnitt-Sammelstellen nichts verloren hat: Es beginnt zu gären und kann dann unliebsame Nagetiere anlocken.

Übrigens: Grünabfallmengen über drei Kubikmeter können nur bei den Wertstoffwirtschaftszentren Nord bei Edesheim oder Süd bei Ingenheim angenommen werden.

Mehr Informationen zum Thema Grünschnitt und die Öffnungszeiten der sieben Annahmestellen gibt es im Internet unter www.suedliche-weinstrasse.de/gruenschnitt