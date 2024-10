Landau – Junge Finder zeigen wahre Ehrlichkeit – Gelbeutel bei der Polizei abgegeben

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit ihrem beispielhaften Verhalten haben vier Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren am 24.10.2024 gezeigt, was Ehrlichkeit und Verantwortungsgefühl bedeuten. Im Bereich der Grünanlagen der Sportstätten in der Eutzinger Straße fanden die Kinder einen Gelbeutel mit wichtigen Dokumenten und einer mittleren dreistelligen Summe Bargeld. Ohne zu zögern brachten sie den Fund zur Polizeiinspektion Landau, wo ihnen Lob und Anerkennung ausgesprochen wurden. Zum Dank durften die Kinder den Fuhrpark der Polizeidienststelle in Augenschein nehmen, was für leuchtende Augen und Begeisterung sorgte. Auch der dankbare Eigentümer des Geldbeutels brachte seine Anerkennung zum vorbildlichen Vorgehen der Kinder zum Ausdruck, als er das Fundstück noch am gleichen Abend in Empfang nehmen konnte.

