Kandel – Angriff mit Messer – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Kandel/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. In der Nacht zum Freitag (25.10.2024), gegen 02:10 Uhr, gerieten ein 34-Jähriger und ein 21-Jähriger auf einem Anwesen in Kandel in Streit. Nach ersten Ermittlungen stach der 34-Jährige im Zuge dessen mit einem Messer auf den 21-Jährigen ein und verletzte diesen schwer. Der 34-Jährige flüchtete, konnte jedoch kurz darauf in der Nähe des Tatortes durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 34-Jährige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

