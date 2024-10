Kandel – 13-Jähriger vermisst

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits vergangenen Sonntagabend kurz nach 20 Uhr bedrohten drei bisher unbekannte Täter zwei junge Männer in der Rohrbacher Straße in Heidelberg. Der 16-Jährige sowie sein 18-jähriger Begleiter hielten sich gegen 20 Uhr am OEG-Bahnhof auf und wurden dort durch das Tätertrio angesprochen. Unter einem Vorwand lockten die Verdächtigen die Beiden in einen unbeleuchteten ... Mehr lesen »