Heidelberg – Von Unbekannten bedroht – Zeugenaufruf

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits vergangenen Sonntagabend kurz nach 20 Uhr bedrohten drei bisher unbekannte Täter zwei junge Männer in der Rohrbacher Straße in Heidelberg. Der 16-Jährige sowie sein 18-jähriger Begleiter hielten sich gegen 20 Uhr am OEG-Bahnhof auf und wurden dort durch das Tätertrio angesprochen. Unter einem Vorwand lockten die Verdächtigen die Beiden in einen unbeleuchteten Radweg nahe der Pestalozzischule. Dort zogen die Unbekannten ein Messer und forderten nach Bargeld. Es entwickelte sich ein Gerangel, wobei der 16-Jährige zu Boden stürzte und mehrmals von den Tätern getreten wurde. Erst als ein Passant auf das Geschehen aufmerksam wurde, flohen die Unbekannten von der Tatörtlichkeit.

Das Tätertrio wird wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: Ca. 180 cm, ca. 17 Jahre alt, hellbraune Haare, Kapuzenpullover, Weste von “Moncler” mit Kapuze, trug einen beige/gelblichen & grünen karierten Schal.

Tatverdächtiger 2: Ca. 180 cm, ca. 17 Jahre bis 18 Jahre, möglicherweise arabischer Herkunft, schwarze Jacke mit Fellkapuze, weiße Nike-Tech Fleece Jogginghose, schwarze massive/klobige Schuhe mit weißen Streifen.

Tatverdächtiger 3: Ca. 180 cm, schwarze lockige Haare, dunkle Kleidung.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Jugendkriminalität der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Zeugen, welche weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Tätern machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon (0621/174-4444) zu melden.