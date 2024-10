Heidelberg – Spielerisch in Bewegung: Neues Kursangebot für Kleinkinder – Anmeldung zur frühkindlichen Bewegungsförderung ab sofort möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kleinkinder auf spielerische Weise mit grundlegenden Bewegungsfertigkeiten vertraut zu machen – das ist das Ziel eines neuen Kursangebots der Sportjugend Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Turnzentrum der Stadt Heidelberg. Ab Donnerstag, 7. November 2024, startet der Kurs in Heidelberg, der sich an Kinder im Alter von 1,5 bis 3 Jahren – ohne Bezug zu einer Betreuungseinrichtung – richtet. In diesem Rahmen haben die Kleinen die Gelegenheit, Bewegungen wie Rollen, Springen und Krabbeln kreativ zu erlernen und gefördert zu werden. In insgesamt zehn Einheiten können sie ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln, ausbauen und langfristig Freude an der Bewegung gewinnen.

Die Gruppe der anderthalb- bis zweijährigen „Löwenbabys“ findet donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr im Haus am Harbigweg 5 im Stadtteil Kirchheim statt. Die Gruppe der zwei- bis dreijährigen „Tigerkinder“ turnt donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Turnzentrum Heidelberg, Harbigweg 11/1. Die Kurse werden von qualifizierten Übungsleiterinnen der Sportjugend Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Turnzentrum Heidelberg angeboten und finden wöchentlich statt. Ein Unkostenbeitrag in Höhe von 60 Euro für insgesamt zehn Kurseinheiten wird erhoben. Bei den Kursen sind die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern herzlich eingeladen, in die Welt der Bewegung zu schnuppern. Eine Anmeldung ist erforderlich online unter www.sportjugend-heidelberg.de.