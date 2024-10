Heidelberg – Neuer Online-Shop für regionale Produkte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab sofort können Verbraucherinnen und Verbraucher ein vielfältiges Angebot regionaler Produkte bequem von zu Hause aus bestellen. Der neue Online-Shop der Initiative „genial regional“ unter www.geregio-shop.de bietet eine große Auswahl an haltbaren Lebensmitteln – von Fruchtaufstrichen über Brotbackmischungen und Speiseeis bis hin zu nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken.

Der Online-Shop wurde in Kooperation mit Studierenden der SRH Hochschule entwickelt und mit finanzieller Unterstützung des Umweltamtes der Stadt Heidelberg umgesetzt. Die bestellten Produkte können anschließend im Ladenlokal „Heidelberg4You“ in der Unteren Straße 15 in der Heidelberger Altstadt abgeholt werden. Zusätzliche Lieferoptionen für Endkunden sind in Planung.

Hintergrund: „genial regional“

Die Initiative „genial regional“ wurde 2017 vom Umweltamt der Stadt Heidelberg ins Leben gerufen, um die regionale Vermarktung von Lebensmitteln zu stärken. Das Qualitätssiegel kennzeichnet Produkte, die nach strengen Kriterien des Umwelt-, Klima- und Tierschutzes in der Region für die Region erzeugt und weiterverarbeitet werden. Die Botschaft der Marke: Wer regional und saisonal einkauft, schützt das Klima, stärkt die Wirtschaft vor Ort und erhält Kulturlandschaften.