Heidelberg – “Momo” nach Michael Ende – Familienstück zur Weihnachtszeit 2024 – Premiere am 3. November um 15:00 Uhr im Alter Saal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 3. November 2024, feiert am Theater und Orchester Heidelberg das diesjährige Familienstück zur Weihnachtszeit Premiere. Ab der Premiere um 15:00 Uhr im Alten Saal stimmt »Momo« nach Michael Ende auf die Vorweihnachtszeit ein. Nach ausgewählten Vorstellungen geben das kleine Mädchen mit dem Lockenkopf und ihre Freund*innen Autogrammstunden im Foyer für die jungen Besucher*innen. Im Rahmen des neuen theater+-Programms des Theaters und Orchesters Heidelberg werden die »Momo«-Vorstellungen am 23. November um 15:00 Uhr und am 25. November 2024 um 9:15 Uhr simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Empfohlen wird das diesjährige Familienstück ab sechs Jahren.

Kleines Mädchen mit großer Gabe

Am Rande einer Stadt wohnt in einem alten Amphitheater ein kleines Mädchen mit braunem Lockenkopf – Momo. Sie besitzt nicht viel, außer einer ganz besonderen Gabe: Sie ist eine herausragende Zuhörerin. Allein dadurch kann sie trösten, Streit schlichten und ihren Freunden, dem Fremdenführer Gigi oder dem Straßenkehrer Beppo, das Gefühl geben, ihren Platz in der Welt gefunden zu haben. Doch eines Tages halten graue Männer Einzug in das Städtchen. Sie sind Agenten der Zeitsparkasse und sie sind gekommen, um den Menschen ihre Zeit abzuringen. Jede*r will nun Zeit sparen. Als Momo hinter das dunkle Geheimnis der grauen Herren kommt, beschließt sie, den Menschen die gestohlene Zeit zurückzubringen. So beginnt ein spannendes Wettrennen, nicht nur gegen, sondern auch um die Zeit.

Graue Herren als Hologramme

Ein Jahr nach seinem Erscheinen mit dem Deutschen Jugendbuchpreis 1974 ausgezeichnet und weltweit mehr als sieben Millionen Mal verkauft, ist »Momo« Michael Endes erfolgreichster Roman nach »Die unendliche Geschichte«. Der Klassiker begeistert in Buch und Fernsehen Generationen von Kindern und ist nun in Heidelberg in einer Bühnenfassung von Vita Huber zu erleben. Besonders freuen darf sich das junge Publikum in der Inszenierung von Natascha Kalmbach (Leiterin Junges Theater Heidelberg) auf die hologrammartige Umsetzung der grauen Herren. Sie werden für das Familienstück im Alten Saal mit aufwendiger Video- und Projektionstechnik besonders eindrucksvoll auf die Bühne gebracht.

Autogrammstunden im Anschluss

Als besonderes Extra hält das Ensemble auch in diesem Jahr Autogrammstunden mit den Momo-Figuren im Anschluss an ausgewählte Wochenend-Vorstellungen bereit. Wer möchte, kann eine Autogrammkarte von Momo, Straßenkehrer Beppo, Fremdenführer Gigi und vielen ihrer Freund*innen ergattern und sich so ein ganz besonderes Erinnerungsstück an das Theatererlebnis mit nach Hause nehmen. Autogrammstunden werden im Anschluss an folgende Vorstellungen gegeben: 23. November um 15:00 Uhr, 8. Dezember um 11:00 Uhr, 15., 21. und 22. Dezember jeweils um 14:00 Uhr sowie 25., 26. und 28. Dezember jeweils um 15:00 Uhr und 29. Dezember 2024 um 14:00 Uhr.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de