Heidelberg – „Magic Moments“ in der Heidelberger Weihnachtsshow! – Nach großem Erfolg im letzten Jahr geht der Magic Circus in die zweite Saison – Mit neuer Tribüne beste Sicht von allen Plätzen garantiert

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heidelberger Weihnachtsshow „Magic Circus“ kehrt nach dem großen Erfolg im letzten Jahr zurück nach Heidelberg und verspricht eine neue Saison voll magischer Show-Highlights und weihnachtlicher Glanzmomente. Vom 20. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 verwandelt sich der Heidelberger Messplatz erneut in ein festliches Winterwunderland und wird mit einer neuen magischen Familienshow für ein unvergessliches Erlebnis sorgen – ein winterliches Showspektakel für Jung und Alt, für Groß und Klein. Im Mittelpunkt der Show steht erneut Publikumsliebling Maxim Maurice. Der deutsche Vizemeister der Zauberkunst hat bereits in der letzten Saison die Zuschauer mit seiner atemberaubenden Magie, großen Illusionen und seinem unverwechselbaren Humor begeistert. Dieses Jahr bringt er noch mehr spannende brandneue Tricks und spektakuläre Bühneneffekte mit, die die Zuschauer in Staunen versetzen werden – eine fesselnde Zaubershow, die Klein und Groß gleichermaßen begeistern wird – denn Zauberei verbindet! Unterstützt wird er von einem international gefeierten Ensemble, das mitreißende Comedy, atemberaubende Akrobatik, futuristische Showhighlights und glamourösen Tanz auf die Bühne bringt:Pascal de Boer ist für das Lachmuskeltraining zuständig! Der Comedyvirtuose begeistert bereits seit über 20 Jahren die Hallen der Welt mit seiner einzigartigen Bühnenpräsenz und wird sich mitreißend komisch und unwiderstehlich charmant in Windeseile in die Herzen der Zuschauer spielen. Mit seinem ganz eigenen Mix aus Clownerie und Comedy sorgt er für Lachen bei Groß und Klein. Mit ihrer eindrucksvollen Akrobatikshow begeistert Jennifer Martinez im Pole Hoop. Ihre Kombination aus ästhetischen und akrobatisch höchst anspruchsvollen Figuren im freidrehenden Reifen hat ihren ganz besonderen Reiz. Zudem hat sich Flugshowpilot Daniel Golla angekündigt, um den Zuschauern den Traum vom Fliegen auf ganz besondere Weise zu erfüllen. Mit spektakulären Loopings, Pirouetten und Sturzflügen seiner selbst konstruierten Modellflugzeuge – oft nur wenige Zentimeter über den Köpfen des staunenden Publikums, wird er nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen. Ein weiterer Publikumsliebling wird bei der diesjährigen Magicshow ebenfalls mit von der Partie sein: In seiner mitreißenden Lasershow bewegt sich der mysteriöse Laserman spielerisch zwischen den Grenzen von Illusion und Realität und sorgt mit seinem perfekt orchestrierten, futuristischen Lichtertanz für Staunen und Begeisterung – von den Kindern in vergangenen Shows gefeiert als „Superheld der Metropolregion“ sicherlich ein absolutes Highlight. Und „last but not least“ sorgt auch in diesem Jahr wieder das beliebte Vegas Showballett für die glamourösen Momente der Heidelberger Weihnachtsshow. Mit viel Energie, Ästhetik, Dynamik und Lebensfreude lassen die auf höchstem Niveau ausgebildeten Tänzerinnen die Magic Circus-Bühne zum Glanz erstrahlen.Eine der besonderen Neuerungen in dieser Saison: Die neue Tribünenanlage sorgt für beste Sicht von jedem Platz aus. Ob in der ersten Reihe oder weiter hinten – jeder Besucher wird mitten im magischen Geschehen sein und die spektakulären Bühneneffekte hautnah miterleben – so wird selbst für die Kleinsten keine mitgebrachte Sitzerhöhung nötig sein. „Magic Moments“ lautet das Motto der diesjährigen Heidelberger Weihnachtsshow – eine perfekte Mischung aus zauberhaften Erlebnissen, festlichem Ambiente und unvergesslicher Familienunterhaltung. Die Besucher dürfen sich auf noch mehr faszinierende Acts, Überraschungen und glitzernde Weihnachtsmomente freuen, im Kreise der Liebsten zur Weihnachtszeit – Lebensfreude pur!Preise beginnen bei 19,90 € für Kinder und 24,90 € für Erwachsene. Die Heidelberger Weihnachtsshow spielt vom 20.12.2024 bis 06.01.2025 auf dem Heidelberger Messplatz, meist mit 2 Shows pro Tag / Mo – Sa 13.00 Uhr & 17.00 Uhr / sonntags 11.00 Uhr & 15:00 Uhr (Änderungen vorbehalten).