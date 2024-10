Grünstadt – Autofahrer telefonierend und trotz Fahrverbot unterwegs

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt unterzogen am Donnerstag den 24.10.2024 gegen 15:00 Uhr einen 22-jährigen Mann aus Grünstadt in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt einer Verkehrskontrolle. Der Mann fiel den Beamten auf, da dieser während der Fahrt als Fahrzeugführer sein Mobiltelefon benutzte. In der Kontrolle stellte sich dann noch raus, dass der Mann nicht hätte fahren dürfen, da er ein Fahrverbot hat und seinen Führerschein zurückliegend abgeben musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

