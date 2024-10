Germersheim – Nach Auswertung auf Landesebene steht fest – Landkreis Germersheim bleibt Stadtradeln-Sieger in Rheinland-Pfalz

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Bedingungen während des Aktionszeitraums waren sicherlich nicht optimal. Doch trotz Hochwasser und widriger Wetterverhältnisse haben sich insgesamt 2.785 Menschen im Kreis Germersheim auf den Weg gemacht und sich am diesjährigen Stadtradeln-Wettbewerb beteiligt. Insgesamt konnten dabei 727.268 Kilometer für den Landkreis Germersheim eingefahren werden. Eine wirklich beachtliche und sehr respektable Leistung“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel, nachdem in diesen Tagen die bundesweiten Ergebnisse des Stadtradeln-Wettbewerbs ausgewertet und vorgelegt wurden. Wie die Veranstalter mitgeteilt haben, sind die Teams, die für den Landkreis Germersheim in die Pedale getreten sind, deutschlandweit auf den 79. Platz geradelt. Und dieses Ergebnis reichte erneut für den ersten Platz in Rheinland-Pfalz, womit der Landkreis zum dritten Mal in Folge die erfolgreichste Kommune in Rheinland-Pfalz geworden ist. „Dies war ein gemeinschaftliches Ergebnis aller Beteiligten im Landkreis Germersheim.

Ob Schulen, Verwaltungen, Firmen oder engagierte Vereine – sie alle haben ihren eigenen Beitrag geleistet und so zu diesem Gesamtergebnis beigetragen“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Der für das Thema Umwelt zuständige Kreisbeigeordnete, Christian Völker, ergänzt: „Die Menschen im Kreis können stolz sein auf dieses fantastische Ergebnis. Im Vergleich zu einem Verbrenner-Motor konnten somit 121 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden.“ „Bei der Abschlussfeier Mitte Juli in Germersheim, die wir dank unseres Hauptsponsors, der Sparkasse Südpfalz, ausrichten konnten, wurde einmal mehr deutlich, dass Stadtradeln mehr ist, als nur ein Wettbewerb. Vielmehr ist die Aktion eine gemeinschaftsstiftende Sportaktion, die aktiven Klimaschutz betreibt“, so Brechtel. Der Verkehrssektor ist für 22 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich.