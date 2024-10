Frankenthal -Theater Alte Werkstatt spielt in der Kinderbücherei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein märchenhaftes Abenteuer erwartet die kleinen Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei Frankenthal am Samstag, 2. November um 11 Uhr in der Kinderbücherei. Die Darstellerinnen und Darsteller des Theater Alte Werkstatt Frankenthal Monika Bengel, Osina Jung und Oliver Dietrich entführen Familien mit Kindern ab vier Jahren in die frostige Welt der Schneekönigin. Das Ensemble spielt eine Szene und gibt damit einen Einblick in ihr neues Weihnachtsstück, das frei nach Hans-Christian Andersen von Maria Breuer in Szene gesetzt wird. Das Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers wurde erstmals 1844 veröffentlicht.

Als der Geschichtenerzähler Kay der Schneekönigin in ihren frostigen Palast folgt, gefriert sein Herz zu Eis. Er kann nicht mehr lachen und nichts mehr Schönes in der Welt sehen und um ihn zu retten, muss seine Freundin Gerda all ihren Mut zusammennehmen. Doch ist ihre Freundschaft stärker als die Zauberkräfte der Königin?

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei finden Interessierte auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr.