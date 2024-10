Worms – Wormser Einzelhandel mit zahlreichen Aktionen zum Mantelsonntag – Autoausstellung, Rabattaktionen und Stadtführungen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit abwechslungsreichen Rabatten und Aktionen lockt der Wormser Einzelhandel beim kommenden Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag am 26. und 27. Oktober in die Innenstadt. Auf dem Obermarkt bietet der Herbstmarkt der Frauenverbände, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, allerlei Handgemachtes. Am Römischen Kaiser präsentieren Autohäuser aus der Region die neuesten Modelle, während der Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche etwas für Kinder bietet. Zudem ist die Wormser Innenstadt an beiden Tagen von diversen Gastronomie-, Verkaufs- und Infoständen gesäumt. Gemeinsam mit den Wormser Gästeführern bietet die Tourist Information spannende Führungen an. Weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Mit Aktionen und Rabatten lockt der Wormser Einzelhandel beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 27. Oktober in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es die neuesten Trends und Herbstmoden zu entdecken. Und auch sonst wird am gesamten Aktionswochenende viel geboten: Neben dem Allerheiligenmarkt und dem Herbstmarkt der Frauenverbände laden entlang der Kämmererstraße, sowie am Parmaplatz und Am Römischen Kaiser Wormser Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal- und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos rund um die anstehenden Veranstaltungen.

Einzelhandels- und Rabattaktionen

Am Mantelsonntag dürfen sich Shoppinginteressierte auf zahlreiche Aktionen der Wormser Einzelhändler freuen: So organisiert die Boutique Blickfang in der Stephansgasse zum Beispiel verschiedene Rabattaktionen und einen Sektausschank. Das Modehaus Jakob Jost GmbH am Römischen Kaiser bietet neben einer Sektbar und Heliumballons für Kinder auch jeweils eine Jost-Fashionbag ab einem Einkaufswert von 49 Euro an. In der Kämmererstraße vor der Kunsthandlung Steuer wird das Weingut Kloos mit seinen Weinen vertreten sein. Bei Olala! Mode & Accessoires finden Kundinnen viele besondere Modeideen und eine extra große Auswahl an individuellen Mänteln und Jacken zu Aktionspreisen. Als zusätzliches Dankeschön erhält jede Kundin bei einem Einkauf ab 29 Euro einen attraktiven, kuscheligen Schal geschenkt. Direkt nebenan bei der Buchhandlung Thalia gibt es 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Karten und Kinder- und Gesellschaftsspiele (nur solange der Vorrat reicht), zusätzlich wird 30 Prozent Rabatt auf Manga-Merchandising gewährt. In der Hafergasse bietet das Pop-Up Cafe jireh Grilled-Cheese-Sandwiches, Kaffee, Cookies und Kuchen und einen Weinausschank. Mit Einblicken in die faszinierende Welt der virtuellen Realität und der Mikroskopie bietet die Entdecker Akademie am Lutherplatz spannende Angebote für Kinder und Jugendliche.

Direkt nebenan präsentiert Augenoptik Bässler Livemusik von Dirk Beiersdörfer und Robert Maaß. Die beiden Musiker spielen handgemachte Musik aus der Kernzeit des letzten Jahrhunderts, jeweils um 16 und 17 Uhr. Ebenfalls musikalisch wird es bei Sneaker Empire in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Hier ist von 13 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde der Sänger Julian Thome zu erleben. Auch Möbel-Peeck in der Petrus-Dorn-Straße hat sich zum Mantelsonntag einiges einfallen lassen: Kunden werden mit einem Sektempfang und einem kleinen Präsent begrüßt. Es gibt darüber hinaus ein Glücksrad mit tollen Preisen, Angebote mit bis zu 35 Prozent Rabatt auf den Bereich Wohnen, zusätzlich 12 Prozent Messe-Rabatt auf Neubestellungen im Bereich Wohnen und Küche, eine Werksberatung der Firma Tempur-Matratzen und eine Foßhag-Naturstein-Beratung zu Granit und neuen Designoberflächen aus Mineral. Zudem erwartet Besucher eine musikalische Darbietung des Chores „Jazz-Affair“, eine Weinverkostung mit edlen Tropfen der Wormser Vinothek sowie eine Kochvorführung mit Köstlichkeiten aus Parma. Auch das Walz Möbel Outlet in der Hochheimer Straße öffnet seine Pforten und gibt 30, 40 und 50 Prozent Rabatt auf alle Möbel.

Auto-Ausstellung Am Römischen Kaiser

Die neuesten Fahrzeug-Trends können am Samstag, 26. Oktober, ab dem Nachmittag und am Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr Am Römischen Kaiser bestaunt werden. Mit dabei sind das Autohaus Heydasch (Nissan) und das Autohaus Ludwig Hill (Renault, Dacia).

Touristische Führungen durch Worms

Zusammen mit den Wormser Gästeführern ergänzt die Tourist Information das Programmangebot: Den Auftakt macht die allgemeine Stadtführung „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ am Samstag um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Südportal am Dom. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch den Kaiserdom. Sonntags findet um 14 Uhr erneut eine allgemeine Stadtführung statt. Für alle Führungen gilt: Tickets sind zu 10 Euro online unter www.ticket-regional.de/tiworms und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel in der Tourist Information (während der regulären Öffnungszeiten), erhältlich. Weitere Informationen zu den Führungen findet man unter www.worms-erleben.de.

Kostenloser Busverkehr

Auch in diesem Jahr wird der innerstädtische Busverkehr zum diesjährigen Mantelsonntag (ganztags) kostenlos angeboten. Man kann also ganz einfach ohne Ticket von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurückfahren, ohne sich um einen Parkplatz kümmern zu müssen. Und auch für Kunden von außerhalb ist das Angebot interessant: Sie können ihr Fahrzeug beispielsweise auf dem Festplatz abstellen und kostenlos mit dem Bus (gemäß regulärem Fahrplan) die Innenstadt erreichen. Diese Aktion wird von „Worms wird WOW“ ermöglicht.

Parken

Wie gewohnt sind die innenstadtnahen Parkhäuser am Dom, am Theater, am Bahnhof und im Wormser am Mantelsonntag geöffnet. Neben diesen Parkmöglichkeiten kann man auch den kostenlosen Parkplatz am Festplatz nutzen. Weitere Hinweise zu geschlossenen und offenen Parkhäusern findet man auf www.parken-worms.de.

Die Partner des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Zur Historie „Mantelsonntag“

Bereits vor Jahrhunderten wurde der Mantelsonntag ins Leben gerufen. Damals sollte er der Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt ermöglichen. Aufgrund von Verpflichtungen in ihren landwirtschaftlichen Betrieben konnte diese nicht während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen. Am Sonntag vor Allerheiligen bot der Mantelsonntag traditionell Gelegenheit, sich mit einem neuen Mantel für den Feiertag einzudecken.

Service

Mantelsonntag am 27. Oktober

Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

Herbstmarkt der Frauenverbände am 26. und 27. Oktober

Öffnungszeiten: Samstag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Allerheiligenmarkt vom 25. Oktober bis 3. November

Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr (1. November geschlossen)