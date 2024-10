Speyer – Neujahrskonzert im Museum Wilhelmsbau – Ein musikalischer Auftakt ins Jahr 2025

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Technik Museum Speyer lädt zum zweiten Neujahrskonzert im Museum Wilhelmsbau ein. Am 4. Januar 2025 erwartet die Besucher ein eindrucksvoller Abend mit dem Salonensemble Fracklos, das die Klänge der 20er- und 30er Jahre aufleben lässt. Das Konzert findet inmitten der beeindruckenden Sammlung mechanischer Instrumente statt, die im Museum Wilhelmsbau ausgestellt sind. An diesem besonderen Abend erwachen diese historischen Schätze zum Leben und bieten den Konzertbesuchern ein einzigartiges Erlebnis. Der Konzertsalon, der mit seinem besonderen Ambiente das Programm unterstreicht, schafft eine intime Atmosphäre, in der die Musik hautnah erlebt werden kann. Klangtistin Sina Hildebrand führt durch das Programm und stellt dabei verschiedene historische Instrumente vor, die das Publikum in die faszinierende Welt der mechanischen Musik entführen. „Das Museum Wilhelmsbau ist eine große Schatzkiste mit vielen Überraschungen. Die Besucher können sich auf unsere großen Orchestrien, aber auch auf kleine Besonderheiten freuen“, schwärmt Hildebrand.



Das Salonensemble Fracklos wird mit einem abwechslungsreichen Repertoire, das unter anderem Stücke von Gerhard Winkler, Werner R. Heymann und Emile Waldteufel umfasst, für beste Unterhaltung sorgen. Ob romantisches Charakterstück oder schwungvoller Walzer – „Fracklos“ steht für kultivierte Unterhaltungsmusik, die frisch und fröhlich präsentiert wird. Die Musiker bringen die nostalgischen Klänge der Vergangenheit in die Gegenwart und laden das Publikum ein, sich von der Musik mitreißen zu lassen. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Tickets sind ab sofort zum Preis von 25 € unter www.technik-museum.de/neujahrskonzert erhältlich. Mitglieder des Fördervereins erhalten Sonderkonditionen.

