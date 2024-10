Sinsheim – Veranstaltung in der KLIMA ARENA – Offener Workshop für Auszubildende – “Fit For Future – Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag”

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Klimastiftung für Bürger) – Klimawandel und Umweltschutz sind bereits in vielen Unternehmen zu wichtigen Bestandteilen des Wirtschaftens geworden. Diese Themen sollten so früh wie möglich an Mitarbeitende herangeführt werden, angefangen bei den Auszubildenden. Daher bietet die KLIMA ARENA in Kooperation mit dem BVMW Nordbaden-Rhein-Neckar am 07. November 2024 von 12 bis 17.15 Uhr einen offenen Workshop für Auszubildende zum Thema: „Fit For Future – Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag“ an.

Im interaktiven Workshop erhalten die Teilnehmenden Anregungen für mehr Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Energie- und Ressourceneffizienz sowie soziale Nachhaltigkeit. Gemeinsam erarbeiten sie konkrete Maßnahmen. Die offene Veranstaltung ermöglicht es Auszubildenden, Werkstudenten und dual Studierenden verschiedener Betriebe, sich auszutauschen und zu vernetzen. So können sie gegenseitig von Best-Practice-Beispielen und gemeinsam entwickelten Ideen profitieren.

Der Preis von 40 € zzgl. MwSt. pro Person umfasst Essen, Getränke, eine Führung durch die Ausstellung der KLIMA ARENA sowie Vortrag und Workshop. Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Infos auf https://klima-arena.de/events/