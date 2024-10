Sinsheim – Auto nach Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der Hauptstraße von Hoffenheim in Richtung Sinsheim. Aufgrund von stockendem Verkehr musste ein vorausfahrender 55-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer abbremsen. Die 38-Jährige erkannte die Situation zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, konnte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ihren Weg jedoch weiter fortsetzen. Durch den Unfall war der Hyundai nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

