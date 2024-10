Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit abwechslungsreichen Rabatten und Aktionen lockt der Wormser Einzelhandel beim kommenden Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag am 26. und 27. Oktober in die Innenstadt. Auf dem Obermarkt bietet der Herbstmarkt der Frauenverbände, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, allerlei Handgemachtes. Am Römischen Kaiser präsentieren Autohäuser aus der ... Mehr lesen »