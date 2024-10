Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Frauenkino: Wo die Lüge hinfällt

Mittwoch, 13.11.24 & Donnerstag, 14.11.24 um 19:30 Uhr

Sonderveranstaltung

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen

In Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeindeverwaltung Limburgerhof, laden die Betreiber des Kinos, Susanne Deickert und Dieter Janneck, zum allmonatlichen Frauenkino ein.

Ein Teil der Einnahmen der beiden Mädelsabende wird dem Verein Wildwasser und Notruf Ludwigshafen e.V. gespendet, (Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt an Frauen* und Mädchen*).

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist ein am 25. November abgehaltener Gedenk-und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen.

Filminhalt:

Bea und Ben wirken wie das perfekte Paar. Aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas,

das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Doch dann treffen sie unerwartet

wieder aufeinander, als beide an einer Hochzeit in Australien teilnehmen.

Filmische Neuadaption von Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ in den Hauptrollen Sydney

Sweeney und Glen Powell. Das erweist sich als Glücksgriff, denn die beiden geben nicht nur ein

ansehnliches Lead-Duo ab, sondern entwickeln auch eine Chemie, die dem Film dienlich ist. Gut

geschriebene Dialoge und eine rasante Inszenierung tun ihr Übriges, um aus WO DIE LÜGE HINFÄLLT eine gelungene, clever umgesetzte Wohlfühl-Komödie zu zaubern.

Die Fakten:

„Mädelsabend“- Film: „Wo die Lüge hinfällt“.

Mi, 13.11.24 & Do, 14.11.24 um 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.

Und nach dem Film gibt es ein Glas Sekt.

Bitte reservieren Sie Ihre Karte ausschließlich auf der Internetseite beim Film unter:

www.capitol-limburgerhof.com

Eintritt 9,00 EUR je Person zzgl. 1,00 EUR Energiebeitrag.

Auch Männer sind herzlich willkommen!

Quelle – Capitol

LichtspielTheater Limburgerhof

