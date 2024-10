Neustadt/Weinstraße – Linienbus bei Unfallflucht beschädigt

Neustadt/Weinstraße/Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Linienbus, der in der Nacht von 22.10.2024 auf 23.10.2024 auf dem Parkplatz des VFL Neustadt in der Branchweilerhofstraße abgestellt war, wurde offensichtlich von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Vor Inbetriebnahme am 23.10.2024 wurde auf der Beifahrerseite ein Streifschaden festgestellt. Der Unfallverursacher hinterlässt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail