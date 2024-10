Neustadt/Weinstraße – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße/Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 23.10.2024 gegen 11:15 Uhr, wollte ein Autofahrer aus der Roßlaufstraße in Neustadt in die Branchweilerhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer nur leicht verletzt, die Unterstützung durch Rettungskräfte war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail