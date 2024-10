Ludwigshafen / Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Martinsumzug der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian beginnt am 11.November 2024 um 18:00 Uhr an der Schillerschule und endet mit dem traditionellen Martinsspiel neben dem Zedtwitzplatz. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit einer Blaskapelle, dem Reiterhof der Kinderhilfe, der evangelischen Christuskirchengemeinde und dem Treff am Turm sind mehrere Partner dabei. Der Treff ... Mehr lesen »