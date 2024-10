Ludwigshafen – Überholmanöver endet in Unfall – hoher Sachschaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend (23.10.2024, 20:25 Uhr) während eines Überholmanövers, bei einer unklaren Verkehrslage, in der Carl-Bosch-Straße, einen Verkehrsunfall und kollidierte mit einem abbiegenden und anschließend mit einem geparkten Auto. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Alle beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, was eine Straftat darstellt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail