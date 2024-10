Ludwigshafen – Traditionelle Spendenaktion der Frauenunion Ludwigshafen für Caritas “Haus St Martin”

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – TWL Netze nimmt kurzfristig eine Notaufgrabung vor der Bahnhofstraße 46 vor. Die Baumaßnahme dauert seit Donnerstag, 24. Oktober 2024 an und wird voraussichtlich am Mittwoch, 30. Oktober 2024 abgeschlossen sein. Wegen der Arbeiten ist in dieser Zeit die Zufahrt in die Bahnhofstraße aus Richtung Heinigstraße gesperrt. Der allgemeine Verkehr wird umgeleitet. Der ... Mehr lesen »