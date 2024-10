Ludwigshafen – Lesung Deniz Ohde

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Reihe Salon Populaire liest die preisgekrönte Autorin Deniz Ohde am Mittwoch, 6.11.2024 um 19.30 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen aus ihrem

Roman Ich stelle mich schlafend. Die Veranstaltung wird moderiert von der Kulturjournalistin

Shirin Sojitrawalla.

Ohde erzählt in ihrem Roman von den dunklen Seiten der. Sie zeichnet das Porträt einer

Frau, die sich aus einer toxischen Beziehung und von emotionalen Abhängigkeiten befreit.

Der Roman, die Rekonstruktion eines versuchten Femizids, beschreibt eindringlich

patriarchale Strukturen unserer Gesellschaft und deren Einfluss auf unser Leben.

Das Haus, in dem die Protagonistin Yasemin bis vor kurzem gelebt hat, steht nicht mehr. Es

musste bis auf die Grundmauern abgerissen werden und von der Wohnung, die sie zuletzt

mit ihrem Freund Vito geteilt hat, sind nur Erinnerungen übrig. Ihre Geschichte reicht bis in

ihre Jugend zurück: Beide sind im selben Hochhauskomplex aufgewachsen und Yasemin hat

sich schon mit dreizehn in den drei Jahre älteren Nachbarn verliebt. Von klein auf fasziniert

von Glaubensfragen und Spiritualität, versucht sie Vito durch einen Liebeszauber für sich zu

gewinnen. Doch nach einem Sanatoriumsaufenthalt, bei dem ihre Skoliose behandelt wird,

geht sie auf Distanz. Zwanzig Jahre später begegnen sich die beiden erneut. Yasemin hält

dieses späte Aufflammen der Jugendliebe für Schicksal, aber dann zeigt Vito ihr sein Inneres,

das bedrohlich ist und leer.

Deniz Ohde, geboren 1988 in Frankfurt am Main, studierte Germanistik in Leipzig, wo sie

heute auch lebt. Für ihren Debütroman Streulicht, der 2020 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste

und auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, wurde sie mit dem Literaturpreis der

Jürgen-Ponto-Stiftung und dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet.

Preise Einheitspreis 27 €, ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Fotos zur Lesung können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters

herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Quelle: Theater Pfalzbau Ludwigshafen