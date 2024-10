Ludwigshafen – Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 55-jähriger Autofahrer übersah am Mittwochvormittag (23.10.2024, 06:45 Uhr) beim Abbiegen eine 47-jährige Fußgängerin in der Sternstraße. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail