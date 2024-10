Ludwigshafen – Energieberatungs-Aktion in Budenheim – Kooperation der Verbraucherzentrale mit der Gemeinde und den Gemeindewerken Budenheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In den letzten Jahren berühren die Themen der Energie- und Wärmewende vermehrt die Belange vieler Bürgerinnen und Bürger. Energetische Sanierung, Heizungstausch oder Photovoltaik sind nur einige häufig auftauchende Schlagworte. Zu diesen teils komplexen Themen bietet die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz seit mehr als 45 Jahren eine unabhängige und kostenfreie Energieberatung an. In Kooperation mit den Gemeindewerken Budenheim AöR und der Gemeinde Budenheim findet ab Ende Oktober eine Beratungsaktion im Rahmen einer Vortragsreihe statt. In der Vortragsreihe werden Grundlagen zu Heizungstausch, Wärmepumpe und der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden durch den Energieberater der Verbraucherzentrale, Christian Zarmstorf, allgemein verständlich vermittelt. In der Folge besteht die Möglichkeit, an zwei Terminen im Bürgerhaus Budenheim eine kostenfreie und individuelle Beratung mit dem Energieberater nach Terminvereinbarung in Anspruch zu nehmen.

Folgende Termine werden angeboten:

Donnerstag, 31. Oktober, 18:00-19:30 Uhr

Vortrag: Welche Heizung passt zu mir?

Donnerstag, 07. November, 18:00-19:30 Uhr

Vortrag: Heizen mit Wärmepumpe

Donnerstag, 14. November, 18:00-19:30 Uhr

Vortrag: Energetische Gebäudesanierung – Schritt für Schritt

Donnerstag, 21. und 28. November, 14:00-17:45 Uhr

Termine zur individuellen Energieberatung

Alle Termine finden in im Bürgerhaus Budenheim statt.

An der Waldsporthalle

55257 Budenheim