Ludwigshafen – Beim Abbiegen kollidiert – Personen verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 44-jähriger Autofahrer bog am Mittwoch (23.10.2024, 11:32 Uhr) in der Meckenheimer Straße auf die B44 ab und übersah hierbei eine entgegenkommende 74-jährige Autofahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Verkehrsunfallbeteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

