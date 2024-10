Käfertal – 8.11. 20 Uhr Ballroom Night im Kulturhaus Käfertal – Konzert mit Tanz: Cool Cats Orchestra, Leitung Rick von Bracken.

Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 8.11. kann im Kulturhaus getanzt werden. Das Cool Cats Orchestra lädt zur Ballroom Night mit Swing und anderer Big Band Musik. Die Veranstaltung ist ein Benefiz Event zugunsten der soziokulturellen Arbeit im Kulturhaus. Tickets zum Preis von 25,- bekommt man über kulturhauskaefertal.de. Für Gruppen ab 6 Personen werden unter info@kulturhauskaefertal.de Tischreservierungen angenommen. Die “Golden Hits” der Swing-Aera von Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie & Co. – so originalgetreu vorgetragen, als würden wir uns noch immer in den 1930er, 40er und 50er Jahren befinden! Jump’n’Jive, Jitterbug, Stomp, Bounce, alles, was swingt und in die Beine dringt, im Original-Sound der historischen Orchester bis hin zu Soul-Jazz-Hits (von Herbie Hancock, Weather Report, Chicago und vielen anderen). Da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Nicht nur etwas für Nostalgiker, Ewiggestrige und Oldtime-Fans, sondern zeitlose Hits für alle begeisterungsfähigen Jazz-Hörer, Tänzer und Finger Schnipser! Erfolgreich erprobt bei fetzigen Ballroom-Nights, Swing-Partys und traditionellen Jazz-Festivals.

