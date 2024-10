Hirschberg – Handball – Spielgemeinschaft S3L mit viel Power ins Derby gegen die TSG Haßloch

Hirschberg / Leutershausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L erwartet zum zweiten Derby der Saison die TSG Haßloch – Party nach dem Spiel.

Der Coach ist energiegeladen und entschlossen: „Wir werden alles geben, um dieses Heimspiel zu

gewinnen“, so Thorsten Schmid vor dem Spiel am Samstag. Die Mannschaft müsse jetzt ein deutliches Zeichen setzen, um die hohe Niederlage gegen Krefeld wieder etwas wettzumachen. „Wir brauchen deutlich bessere Leistungen in der Abwehr und im Tor“, sagt der Trainer. Mit hohem Tempo habe man dann eine gute Chance, den Gegner unter Druck zu setzen. Leider hat sich zum ohnehin hohen Krankheitsstand nun auch noch Tim Burkard dazu gesellt. Wie befürchtet erlitt er beim Auswärtsspiel gegen Krefeld einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und wird mindestens sechs Wochen fehlen. Auch Tim Götz wird bei diesem Heimspiel noch nicht mit auf der Platte sein. Der 27jährige erholt sich von einer Stammzellenspende. Wie bereits berichtet war der Handballer ein „Match“ für einen krebskranken Menschen. Nach mehreren Vorbehandlungen erfolgte die Stammzellenentnahme in den vergangenen Tagen. „Ich habe alles gut überstanden“, berichtet Tim

Götz. Er wird sich noch einige Tage erholen müssen und kann nach einer weiteren Untersuchung möglicherweise beim Heimspiel am 2. November gegen Rodgau Nieder-Roden wieder mitspielen. „Wir sind alle sehr stolz auf Tim, dass er das gemacht hat“, betont der Trainer. Es gebe keinen besseren Grund, eine Weile auf Handball zu verzichten als möglicherweise das Leben eines Menschen zu retten.

Die Bären aus Haßloch werden es der S3L jedenfalls nicht leicht machen. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft“, weiß Thorsten Schmid. Mit Marco Bitz hätten die Pfälzer einen sehr guten Torhüter und mit Yannik Muth einen sehr guten Spieler, den man ja in Leutershausen kenne. Dennoch ist der Coach optimistisch, dass bei diesem Derby nichts schief gehen wird.

Nach dem Spiel wird in der Heinrich-Beck Halle in jedem Fall kräftig gefeiert. Die Handballer haben die Fußballer eingeladen. Auf Augenhöhe von Ball zu Ball werden etwa 50 Mitglieder der befreundeten Vereine FV Leutershausen, SG Hohensachsen und SG Lützelsachsen die Jungs richtig anfeuern. Zur gemeinsamen Sause nach dem Spiel gibt es eine Sekt- und Aperol Bar mit Glitzereffekt. Das Startup „Glikör“ präsentiert glitzernde Liköre mit magischem Touch. Der junge Unternehmer Johannes Seiter aus Brühl ist ein Sponsor der S3L Herrenmannschaft 4.

In jedem Fall wird wieder einiges los sein in der Heinrich-Beck Halle. Anwurf in Leutershausen gegen die TSG Haßloch ist am Samstag, dem 26.10. um 19:30 Uhr. feh

Quelle S3L Handball Spielbetriebs GmbH