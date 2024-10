Heidelberg – Wer unterstützt bei schwerer Erkrankung und am Lebensende? Informationsveranstaltung des Palliativ- und Hospiznetzwerkes Heidelberg am 5. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Palliativ- und Hospiznetzwerk Heidelberg möchte schwerstkranken Menschen am Lebensende eine würdevolle und vernetzte Versorgung ermöglichen – ob im eigenen sozialen Umfeld oder stationär. Unter Federführung des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg haben sich ambulante und stationäre Einrichtungen der Palliativ- und Hospizversorgung in Heidelberg zusammengeschlossen. Welche Unterstützungsangebote es gibt, erfahren Betroffene und ihre Angehörigen bei der Informationsveranstaltung „Was brauchen Menschen in schwerer Erkrankung“ am Dienstag, 5. November 2024, von 19 bis 21 Uhr in der Volkshochschule, Bergheimer Straße 76. Die Anmeldung ist kostenlos möglich unter www.vhs-hd.de > Gesundheit > Gesundheitsinformationen > Was brauchen Menschen in schwerer Erkrankung?

Vortrag und Vorstellung der Einrichtungen und Unterstützungsangebote

Schwere Erkrankungen und das Versterben gehören zum Leben. In diesen Phasen brauchen die Betroffenen und deren Angehörige besondere Hilfe und Unterstützung. Beratung, Begleitung und Entlastung sind möglich und werden durch spezialisierte Einrichtungen wie Hospize, Palliativstationen und ambulante Dienste mit vielen involvierten Berufsgruppen geleistet.

Nach einem einleitenden Vortrag von Prof. Dr. med. Bernd Alt-Epping, Ärztlicher Direktor der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, stellen Mitglieder des Heidelberger Palliativ- und Hospiznetzwerks ihre Einrichtungen vor und zeigen auf, wie sie unterstützen können. Zu dem Netzwerk gehören unter anderem das Hospiz Louise, die Palliativstation der Thoraxklinik, die Palliativmedizinische Geriatrie Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg sowie die Universitäre Palliativstation am Salem-Krankenhaus. Weitere Mitglieder des Netzwerkes sind Aki – die häusliche Palliativversorgung Heidelberg, der ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werks Heidelberg und der Hospizdienst des Caritasverbandes. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/palliativ_hospiz.