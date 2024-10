Heidelberg – vhs-Herbstferienangebote für Kinder und Jugendliche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Kurs „Kind – Hund / Hund – Kind“ erlernen Kinder ab 8 Jahren am Montag, 28.10. unter Anleitung einer Hundetrainerin spielerisch den sicheren Umgang mit Hunden. Ein Übungshund wird Hilfestellung leistend anwesend sein.

Am 30. Oktober werden 9 – bis 12-Jährige beim „Computertag für Schüler*innen“ an Programme wie Word, Paint und PowerPoint herangeführt.

Im Workshop „Bye bye Lampenfieber – als Schüler*in sicher auftreten“ lernen Jugendliche ab 11 Jahre am 30.10., bestimmte Techniken zu nutzen, um sich zu motivieren und ihr Lampenfieber unter Kontrolle zu bekommen.

Anmeldung für diese Herbstferien-Kurse bei:

Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg