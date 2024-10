Heidelberg – Trickdieb entwendet Beute im Wert von knapp 7.000 Euro – Zeugen gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 89-Jähriger wurde am Mittwochmittag gegen 13 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Als es an der Haustür des Mannes klingelte, stellte sich ihm ein bislang noch unbekannter Mann vor. Dieser teilte dem Senior mit, dass es einen Wasserrohrbruch in der Zeppelinstraße gegeben haben soll und er nun das Haus auf Schäden prüfen müsse. Gutgläubig ließ er den Unbekannten in das Wohnhaus der Zeppelinstraße. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem vermeintlichen Bauarbeiter den älteren Mann dazu zu bringen, den Tresor zu öffnen, da dieser durch den Wasserrohrbruch beschädigt worden sei. Nachdem der unbekannte Mann das Haus verließ, stellte der 89-Jährige den Diebstahl fest. Aus dem Tresor wurde Schmuck und Bargeld im Wert von 6.600 Euro entnommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175 cm groß, südländischer Phänotyp, rundes Gesicht, Dreitagebart, schwarzes volles Haar, der eine dunkelblaue Jacke mit Emblem auf der Brust trug. Außerdem soll er akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter im Zusammenwirken mit einem Mittäter agierte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

– Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur

bei vorgelegtem Sperrriegel.

– Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist

– Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke

– Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

– Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder

“Falschgeld-Prüfer” ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/