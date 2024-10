Germersheim – Landrat Dr. Fritz Brechtel begrüßt Ausbau des Wasserstoffnetzes: „Große Chancen für den Landkreis als florierender Wirtschaftsstandort“

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Germersheim) – „Dass die Bundesnetzagentur jetzt den Ausbau eines Kernnetzes für Wasserstoff genehmigt hat, ist auch für die florierende Wirtschaft im Landkreis Germersheim eine zukunftsweisende wichtige Neuigkeit“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel über die jüngste Entwicklung beim Ausbau eines bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes. Die aktuell veröffentlichte Karte dieses künftigen Netzes zeigt, dass ein Abschnitt der jetzt genehmigten Neubauleitungen entlang der B9 von Karlsruhe in Richtung Ludwigshafen und somit durch die gesamte Länge des Landkreises führen wird. Das künftige Wasserstoff-Kernnetz, das ab 2032 sukzessive in Betrieb genommen werden soll, verbindet deutschlandweit die künftigen Wasserstoffcluster miteinander. „Hiervon profitieren am Ende auch regionale und lokale Wasserstoffprojekte und auch Industrie- oder Gewerbeparks“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Für Brechtel ist dies ein wichtiger Standortvorteil, der gerade in Zeiten der Klimakrise „… richtig und wegweisend sein wird“.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail