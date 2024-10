Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal wird die Arbeiten – es handelt sich um eine Baumaßnahme des Lan-desbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz – beobachten und, soweit Frankenthal betroffen ist (ÖPNV und Verkehr in den Vororten), versuchen, beim LBM nachzusteuern. Hierfür wird es einen Vororttermin mit Bürgermeister Bernd Knöppel und den Ortsvorstehern aus Flo-mersheim (Ulrich Fleischmann), Studernheim (Thomas Batke) und Eppstein (Uwe Klodt), sowie den Fachabteilungen der Stadt Frankenthal geben, die sich die Auswirkungen an zwei Knotenpunkten anschauen und bewerten werden. Zuvor hat die Stadt Frankenthal in zahlreichen Gesprächen und Abstimmungen mit dem LBM versucht, die Auswirkungen für die Stadt und Stadtteile sowie Bürger möglichst gering zu hal-ten und beriet darüber auch in den Ortsbeiratssitzungen. Hinweise der Bürger können über die Plattform www.frankenthal.de/mängelmelder an die Verwaltung gemeldet werden.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr und es ist mit Verspätungen und Fahrtausfällen zu rechnen. Besonders betroffen ist die Linie 467, die von Oggersheim durch Studernheim führt. Um die Anbindung von Oggersheim während dieser Zeit zu gewährleisten, ist eine zweistündliche Verbindung von Montag bis Samstag vorgesehen. An Sonn- und Feiertagen wird die Bedienung durch das Ruftaxi sichergestellt. Der Baustellenfahrplan für die Bus route führt über die L 527 und L 524 nach Eppstein und von dort nach Studernheim. Dadurch entfällt die Haltestelle Studernheim Süd. Relevante Schulfahrten, beispielsweise die Schulfahrt morgens zur IGS Oggersheim, sind weiter gewährleistet.

Es kann zu Änderungen der Abfahrtszeiten kommen. An den betroffenen Haltestellen werden entsprechende Pläne ausgehängt. Der ÖPNV wird entsprechend bereits seit dem 17. Oktober umgeleitet. Die Umleitung über den Studernheimer Weg betrifft die Linie 467, mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss jedoch auch bei den Linien 465 und 466 gerechnet werden. In Flomersheim werden aufgrund der Verkehrssicherheit vor dem Bahnübergang Halteverbote aufgestellt. Des Weiteren werden bzw. sind bereits Geschwindigkeitsanzeigen in Eppstein/Flomersheim und Studernheim installiert. Seitens des LBM werden auf Höhe der Fußgängerüberwege Hinweistafeln mit Blicklicht aufgestellt, um so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern.

Die Stadt Frankenthal informiert über Änderungen dieser und anderer Sperrungen auf

www.frankenthal.de/sperrungen. Weitere Informationen sind auch im Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de zu finden.