Epfenbach – Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 20 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Helmstadter Straße einen Rollerfahrer fest, welcher einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Statt den Anhaltesignalen der Polizei Folge zu leisten, erhöhte dieser allerdings seine Geschwindigkeit und flüchtete. Zunächst fuhr der Rollerfahrer entgegen einer Einbahnstraße und bog dann in eine Gasse ab. Dort musste die Verfolgungsfahrt der Polizeistreife aufgrund eines dort stehenden Pollers abgebrochen werden. Das Kennzeichen des Rollers der Marke Yamaha konnte sie allerdings ablesen, wonach die im Anschluss geführten polizeilichen Ermittlungen zu einem 31-jährigen Mann führten. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist, da ihm dieser entzogen wurde. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen den Mann wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

