Mannheim – Verabschiedung politischer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Christian Specht hat am 22. Oktober die Stadträtinnen und Stadträte, die zum Ende der Wahlperiode im Juli 2024 oder bereits während der letzten Amtszeit aus dem Gemeinderat ausgeschieden sind, bei einem Festakt offiziell verabschiedet.

„In der Demokratie sind Wahlämter stets Ämter auf Zeit. Sie müssen immer wieder neu errungen werden“, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht und betonte: „Die Bereitschaft, in der Demokratie in einer geheimen Wahl für ein Wahlamt zu kandidieren, ist immer auch mit großem Mut verbunden – dem Mut, sich dem Votum der Bürgerinnen und Bürger zu stellen.“ Die Amtszeit des Gemeinderats von 2019 bis 2024 sei von schlechten Zeiten, ja von Krisen, geprägt gewesen. Die Corona-Pandemie und der Überfall auf die Ukraine hätten Verwaltung und Gemeinderat stark belastet. 54 Mal mit zirka 152 Stunden Sitzungsdauer habe der Gemeinderat getagt. „Sie haben Ihre Freizeit geopfert und Ihre Kraft dem öffentlichen Wohl gewidmet“, fuhr Specht fort. „Sie haben mit großem Engagement und Weitsicht für unsere Gemeinschaft gearbeitet und dazu beigetragen, dass unsere Stadt auch in der Zukunft ein lebenswerter Ort für die Menschen bleibt.“

Besonders zu erwähnen seien die Wechsel von Elke Zimmer in den Landtag sowie von Isabel Cademartori und Melis Sekmen in den Bundestag oder auch die Wahlen von Ralf Eisenhauer, Dirk Grunert und Thorsten Riehle zum Bürgermeister.



Der Oberbürgermeister überreichte die Ratsmedaille in Gold für fünf volle Amtszeiten an Helen Heberer. Die Ratsmedaille in Silber erhielten Ralf Eisenhauer und Raymond Fojkar für drei volle Amtszeiten sowie Dirk Grunert, Melis Sekmen, Thomas Trüper und Thorsten Riehle für den Fraktionsvorsitz. Katharina Funck, Stefanie Heß, Hanna Hoffmann-Böhm, Thomas Hornung, Lena Kamrad, Nikolas Löbel, Lea Schöllkopf, Dr. Claudia Schöning-Kalender, Markus Sprengler, Wolfgang Taubert, Dr. Angela Wendt und Elke Zimmer erhielten die Ratsmedaille in Bronze.

Auch die ehemaligen Mitglieder des Migrationsbeirats erhielten eine Urkunde: Dr. Usamah Abdullah, Ewa Marta Adamski, Afia Mansoor Ahmed, Mustafa Dedekeloğlu, Miguel Angel Herce, Birol Koca, Stefanie Maria Koczor, Dr. Gledis Londo, Marija Mavrak, Ömür Metzger, Jelica Rozić, Giacomo Salmeri sowie Nezahat Sönmez. „Der Migrationsbeirat wirkt als Impulsgeber und kritischer Begleiter unserer kommunalen Integrationspolitik“, erläuterte der Oberbürgermeister. „Auch die Stadtverwaltung profitiert an vielen Stellen von der Expertise und dem hohen Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder des Gremiums.“

Des Weiteren dankte Oberbürgermeister Christian Specht den ausgeschiedenen Mitgliedern des Jugendbeirats Johanna Ammer, Mia Helbig, Ciena Hirsch, Maximilian Freiermuth und Malak Abumayha. „Dank eurer Hilfe konnten wir verstärkt die Interessen und Anliegen junger Menschen in kommunalpolitischen Entscheidungen mitdenken und sie integrieren“, würdigte Specht.

Der Städtetag Baden-Württemberg ehrt ebenfalls Ratsmitglieder und Bezirksbeiratsmitglieder für verdienstvolle Tätigkeit. So wurde Janec Gumowski aus dem Bezirksbeirat Wallstadt für 40-jährige Tätigkeit geehrt. Weitere 29 Ratsmitglieder sowie Bezirksbeirätinnen und Bezirksbeiräte wurden mit Urkunde und Anstecknadel geehrt.



Quelle Stadt Mannheim