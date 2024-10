Mannheim – Jürgen Koessler gewann den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Vorbild Ehrenamt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jürgen Koessler gewann den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Vorbild Ehrenamt. Jürgen Koessler ist beim TSV Schönau 1890 seit mehr als 30 Jahren als Übungsleiter aktiv, aktuell leitet er an vier Tagen pro Woche insgesamt sieben Gruppen. Er organisiert Wettkämpfe, leitet Schulkooperationen und initiiert neue Projekte wie den Walking Day sowie akquiriert immer wieder eine Vielzahl an HelferInnen. Als Hausmeister pflegt er das Vereinsheim und den Werferplatz. Seit 2018 ist er Vorsitzender des Leichtathletikverbands Rhein-Neckar. Jürgen Koessler setzte sich gegen den Präsidenten vom SV Sandhofen Marco Cardana und Yasmin Vierling, die beim TV Edingen, Übungsleiterin im Turnen und Tanzen ist, durch. Bei der Ehrung sagte Jürgen Koessler : „Es ist für mich eine sehr große Ehre auf der Bühne zu stehen. Ich bin einer von ganz vielen, ohne Ehrenamt geht nichts und auch ohne den Rückhalt von der Familie.“

Text Michael Sonnick

Foto : Jürgen Koessler gewann den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Vorbild Ehrenamt (Foto Michael Sonnick)