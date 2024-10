Mannheim – Herren vom Mannheimer Hockeyclub (MHC) haben den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Mannschaft gewonnen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Herren vom Mannheimer Hockeyclub (MHC) haben den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Mannschaft gewonnen. Der Mannheimer Hockeyclub hatte 2024 einen historischen Doppelerfolg gefeiert. Nach dem Deutschen Meistertitel in der Halle wurde der MHC auch noch Deutscher Meister auf dem Feld. Mit einer starken Teamleistung und herausragender Technik setzten sie Maßstäbe im deutschen Hockey und zählen zu den stärksten Mannschaften in der Hockey-Bundesliga. Andreu Enrich, der Trainer der MHC-Herren, führte sein Team zu einem historischen Doppelerfolg. Der MHC wurde Deutscher Meister in der Halle und auf dem Feld. Der in Barcelona geborene Andreu Enrich war auch beim SportAward in der Kategorie Trainer nominiert. Der Spanier ist seit 2020 Trainer der Herren und hat mit seiner taktischen Expertise und Führungsqualität den Mannheimer HC an die nationale Spitze gebracht. Weitere Informationen über den Mannheimer Hockeyclub (MHC) gibt es unter www.mannheimerhc.de.



Text Michael Sonnick

Foto 1 : Die Herren vom Mannheimer Hockeyclub (MHC) haben den SportAward Rhein-Neckar in der Kategorie TOP Mannschaft gewonnen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2 : Der Trainer Andreu Enrich vom Mannheimer Hockeyclub (MHC) freute sich über die Ehrung vom SportAward Rhein-Neckar (Foto Michael Sonnick)