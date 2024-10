Landau – Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2025: Landrat Seefeldt ruft zur Teilnahme auf

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz geht in die nächste Runde. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt lädt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Rheinland-Pfalz ein, sich an der diesjährigen Ausschreibung in den Kategorien „Unternehmen“, „Handwerk“ und dem Sonderpreis der Wirtschaftsministerin „Innovationen für die Landwirtschaft“ zu beteiligen. In dieser Kategorie werden innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen für die Landwirtschaft ausgezeichnet, die frei am Markt erhältlich sind, beispielsweise innovative Geräte und Maschinen, digitale Prozesse oder Konzepte. „Der Landkreis Südliche Weinstraße ist ein Kreis voller kreativer Köpfe und innovativer Ansätze. Ihre Ideen können einen bedeutenden Beitrag zu unserem gemeinsamen Fortschritt leisten“, ruft Landrat Dietmar Seefeldt zur Teilnahme auf. Der Innovationspreis sei zudem nicht nur eine Anerkennung erbrachter Leistung, sondern auch eine wertvolle Plattform, um Kontakte zu knüpfen und Ideen weiterzuentwickeln.

Noch bis Freitag, 15. November, können sich Interessierte an der 37. Ausgabe des Innovationspreises Rheinland-Pfalz beteiligen. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen sind im Internet unter www.innovationspreis.rlp.de abrufbar.

Der Innovationspreis 2025 ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Darüber, wie das Preisgeld aufgeteilt wird, entscheidet die Jury, die zudem bis zu zwei „Anerkennungen“ aussprechen kann. Diese erhalten kein Preisgeld, sondern einen Sachpreis. Eingereicht werden können Bewerbungen zu innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen, die vom Bewerber verantwortlich in Rheinland-Pfalz entwickelt worden sind oder bei denen die wesentliche Wertschöpfung überwiegend in Rheinland-Pfalz erfolgt. Die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen dürfen vor nicht mehr als vier Jahren auf dem deutschen Markt eingeführt worden sein, müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung erhältlich sein und bereits Umsatz erzielt haben.