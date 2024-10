Heidelberg – Halloween-Disco und mehr: Das Programm im Haus der Jugend in den Herbstferien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Basteln, kochen, Filme gucken, Halloween feiern: Für die Herbstferien 2024 hat das Haus der Jugend an vier Tagen ein ganz spezielles Herbst-Programm:

• Montag, 28. Oktober: Koch-Event (mit Anmeldung)

Mit bis zu fünf Kindern ab acht Jahren zaubert das Haus-der-Jugend-Team ein herbstliches Menü, das anschließend auch gemeinsam gegessen wird. Dazu können die Köchinnen und Köche auch Freunde, Eltern oder Geschwister mitbringen. Das Kochen startet um 16 Uhr, die Begleitpersonen stoßen um 18 Uhr zum Essen dazu. Anmeldung per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de.

• Dienstag, 29. Oktober, 16 bis 18.30 Uhr: Halloween-Deko basteln (ohne Anmeldung)

Zur Einstimmung auf Herbst und Halloween wird gemeinsam Deko gebastelt: mit Papier, Gläsern, Klorollen und vielem mehr. Für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

• Mittwoch, 30. Oktober, 16 Uhr: Filmnachmittag im Haus der Jugend (ohne Anmeldung)

Zu einem ordentlichen Herbstferienprogramm gehört auch ein passender Film: „Hotel Transsilvanien“ hat sich das Team im Haus der Jugend ausgesucht. Mit Snacks und Getränken können es sich alle ab sechs Jahren gemütlich machen und ohne Anmeldung vorbeikommen.

• Donnerstag, 31. Oktober: Teenie-Disco Halloween Edition, 20 bis 22.30 Uhr

Party-Zeit mit Grusel-Feeling, Deko und Musik: bei der Halloween-Edition der Teenie-Disco ist kreative Verkleidung gefragt – und wird am Ende vielleicht sogar gekürt. Natürlich fehlen auch die Impros und Dance-Battles nicht. Das Café bietet leckere alkoholfreie Cocktails und Softdrinks an. Der Eintritt ist wie immer frei. Garderobe für Jacken, Totenköpfe oder Hexenhüte gibt es auch kostenlos.

Außerhalb der genannten Ferienprogramme ist das Haus in den Herbstferien geschlossen. Weitere Termine gibt es auf der Internetseite hausderjugend-hd.de.