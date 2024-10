Heidelberg – Gemeinschaftlich Wohnen: Workshop zum Vernetzen war gut besucht – Nächstes Treffen mit Fachvorträgen 2025 – Für Interessierten-Liste anmelden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gleichgesinnte kennenlernen, ein neues Wohnprojekt vorstellen oder Ideen für die eigene Wohninitiative konkretisieren – das konnten Interessierte bei einem Vernetzungsworkshop Mitte Oktober 2024 in der Heidelberger Südstadt. Organisiert wurde das Treffen von der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit hd_vernetzt. Rund 40 Besucherinnen und Besucher mit Interesse an Gemeinschaftlichem Wohnen lernten sich kennen und tauschten sich aus.

Das nächste Vernetzungstreffen ist 2025 geplant. Angeboten werden dann auch Fachvorträge – zum Gemeinschaftlichen Wohnen allgemein, mit Erläuterungen zum Erbbaurecht und Details zu Flächen und Gebäuden auf der Konversionsfläche Patrick-Henry-Village. Wer zu der Veranstaltung und weiteren Themen rund um Wohnprojekte informiert werden möchte, kann sich unter www.heidelberg.de/wohnen > Wohnplattform > Gemeinschaftliches Wohnen auf der Interessiertenliste anmelden.

Über 400 Menschen leben in Heidelberger Wohnprojekten

Gemeinschaftliches Wohnen ist eine Lebensform, die immer beliebter wird: In Heidelberg gibt es derzeit elf Wohnprojekte, in denen über 400 Erwachsene und Kinder leben. Ein weiteres Projekt ist in der Umsetzungsphase, zwei Projekte sind im Entstehen, die Tendenz ist steigend. Wie im Gemeinderatsbeschluss zum Dynamischen Masterplan (Juni 2020) vorgesehen, sollen auf Patrick-Henry-Village-Süd (PHV-Süd) auf den Baufeldern B3/B4 mindestens zwei Wohnblöcke für Bau- und Wohnprojekte zur Verfügung gestellt werden. Mit der Ansiedlung von Wohnprojekten und Baugruppen auf PHV sollen die Vielfalt an Bauträgern sowie Wohn- und Lebensformen und eine kleinteilige Flächenentwicklung gefördert werden.