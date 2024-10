Mannheim – Judo Sport Verein Speyer (JSV) gewann den SportAward Rhein-Neckar in der Rubrik “Top Vorbild Verein”

Mannheim / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Judo Sport Verein Speyer (JSV) hat den SportAward Rhein-Neckar in der Rubrik “Top Vorbild Verein” gewonnen und sich gegen die Vereine vom TV Schwetzingen 1864 e.V. und den TV 1897 Sennfeld e.V. durchgesetzt.

Der Projekttitel lautete : Vision Inklusion

Der Judo-Sportverein Speyer versteht sich als familiäre Gemeinschaft, die Heimat für alle Menschen bieten möchte und Vielfalt lebt. Inklusion begleitet den Verein seit fast 15 Jahren, als erstmals eine Judo-Gruppe für Menschen mit geistigen Behinderungen ins Leben gerufen wurde. Weitere Inklusionsangebote für alle Altersgruppen:

„Krabbeltiger“: ein Angebot für Familien mit Kleinkindern mit Behinderungen, um die Sporthalle kennenzulernen und beim Kinderturnen spielerisch an Bewegungslandschaften die eigenen Fähigkeiten auszuprobieren.

„Turntiger“: Grundschulkinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen finden in betreuten Kleingruppen ihren Platz.

„Starke Mädchen“: ein offener Mädchentreff für junge Frauen mit geistigen Behinderungen, die gemeinsam ihre Freizeit gestalten.

ID-Judo: unsere Judo-Gruppe für Menschen mit geistiger Behinderung ist gewachsen und nimmt inzwischen an internationalen Turnieren teil.

Spaß- und Spielgruppe: Erwachsene mit Einschränkungen finden hier einen Platz, an dem sie zu Bewegung motiviert werden. Lieber jedoch als Sport mögen die Teilnehmer/-innen gemeinsame Unternehmungen wie Eis essen, Ausflüge, Fanclub, Adventstee etc.

„Waldtiger“: In unserer Waldgruppe fühlen sich Kinder wohl, die sich schlecht in starre Rahmen und Regeln eingliedern können (wie im Hallensport üblich).

Insgesamt betreut der Verein rund 120 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit Einschränkungen.

Ziele und Umsetzung :

Wir möchten Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe und Mitwirkung im Verein ermöglichen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Zielgruppe zu erreichen. Dafür arbeiten wir mit verschiedenen Kooperationspartnern (integrative Kita, Förderschule, Frühförderung der Stadt Speyer, Lebenshilfe, psycholog. Tagesklinik etc.) Wir bieten Sportgruppen an, laden zu Jugendfreizeiten ein, organisieren Wettkämpfe ihren Fähigkeiten entsprechend, richten inklusive Familienfeste aus und sind Teil eines Netzwerkes, das innerhalb der Stadt Speyer Hilfestellung oder inklusive Aktionen anbietet. Ehrenamtlich engagierte Übungsleiter/-innen sowie fest angestellte Mitarbeiterinnen organisieren und betreuen die Angebote.

Neues Ziel: wir wollen die Zielgruppe möglichst früh erreichen, ihnen die Angst vor dem Sportverein nehmen und neue Mitglieder gewinnen, um Inklusion im Verein weiterzuentwickeln.

Zeitplan:

Sommer 2024: Ausflug „Starke Mädchen“ in den Kurpfalz-Park (Wachenheim)

Herbst 2024: Inklusives Familienfest

Herbst 2024: neue feste Gruppe für Kleinkinder mit Behinderungen

Sept. 2024: inklusive Fahrt nach Neuwied (20 Jahre Special Olympics RLP)

Okt. 2024: gemeinsames Training ID-Judoka + Bundesliga-Athleten

Ostern 2025: Geschwisterferien für Familien mit Kindern mit Behinderung

Text von Mira Hofmann und Michael Sonnick

Foto : Der Judo Sport Verein Speyer (JSV) gewann den SportAward Rhein-Neckar (Foto Michael Sonnick)

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail