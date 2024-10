Schweigen – Kontrollen auf #B38

Schweigen-Rechtenbach / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 21.10.2024 wurde zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr in Schweigen-Rechtenbach, auf der B38, eine Kontrolle zur Bekämpfung der Unfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie der Eigentumskriminalität durchgeführt. Gegen 8 Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet und Blutproben entnommen, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen. Des Weiteren stand ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen zwei Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei einem weiteren Fahrzeug war keine gültige Haftpflichtversicherung vorhanden. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren wegen abgefahrenen Reifen eingeleitet. Neben den Verkehrsdelikten wurde auch ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz festgestellt. Insgesamt wurden etwa 100 Fahrzeugführer kontrolliert.

QUelle – Polizeidirektion Landau