Mutterstadt – Kulinarisch-historische Ortsführung durch Mutterstadt

Die Ortsgruppe Mutterstadt im Historischen Verein der Pfalz e.V., hat am Sonntag, den 20. Oktober wieder die sehr beliebte kulinarisch-historische Führung durch Mutterstadt durchgeführt. Mit Ortschronist Volker Schläfer, in ein Gewand eines historischen Ratsherrn gekleidet, liefen die 32 Teilnehmer ortshistorisch interessante zentrale Punkte an, bei denen spannende Ortsgeschichte erläutert und gezeigt wurde. Gestartet wurde bei trockenem Wetter an der neuen Pforte, dann ging es durch das Unterdorf über das historische Rathaus zur protestantischen Kirche mit Innenbesichtigung. Über das untere Tor führte der Weg weiter zum alten Friedhof und dem Grab der Brezelfrau. Danach durch die Bohligstraße über das Palatinum zum ehemaligen Kantonsgefängnis, wo der Abschluss des Rundgangs stattfand. Kulinarisch untermalt wurde die Führung durch drei Genusspausen in verschiedenen am Wegesrand liegenden Lokalitäten wie Café Elisabeth, Restaurant Palatinum und Catering durch L’Ancora im Arrestehaus. Hier wurden noch weitere interessante Einzelheiten und Anekdoten zur Ortsgeschichte geteilt und es gab Gelegenheit zum gemütlichen Austausch untereinander bei Dessert und Wein. Da es deutlich mehr Nachfrage als freie Plätze gab, plant der Historische Verein Mutterstadt im kommenden Jahr wieder eine solche Veranstaltung anzubieten.

