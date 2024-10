Mannheim – Stimmungsvolle Gala beim 8. SportAward Rhein-Neckar im Rosengarten – Olympiasieger räumen Awards ab

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red / ak /pm Frank Schlageter, Sportregion Rhein-Neckar e.V.) – Erwartungsgemäß wurden Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Kanu-Zweifachsieger Max Lemke mit den SportAwards in den Kategorien Top Sportlerin und TOP Sportler geehrt. Dazu gewann Ogunleyes Trainerin Iris Manke-Reimers die begehrte Trophäe in der Kategorie TOP Trainerin.

Als TOP Mannschaft wurden die Hockeyherren des Mannheimer HC ausgezeichnet, die 2024 das Kunststück vollbrachten, beide Deutsche Meistertitel (Halle und Feld) zu gewinnen und zudem auch drei Spieler für das Silbermedaillen-Team in Paris stellten.

Als ‚Publikumsliebling’ wählten die Sportfans der Metropolregion Rhein-Neckar in öffentlicher Abstimmung Tara Schmitz, die Kapitänin der MadDogs Mannheim und Verteidigerin der Eishockeynationalmannschaft der Frauen. Als TOP Talent U19 zeichnete die Fachjury aus zehn renommierten Sportjournalisten Max Moerstedt aus, der 2024 mit der U19 der TSG Hoffenheim Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, außerdem 2023 U17 Europa- und Weltmeister. Mittlerweile hat sich Moerstedt seinen Platz im Bundesligateam der TSG 1899 Hoffenheim erarbeitet.

Der Sportregion Rhein-Neckar e.V., seit 2010 Initiator des SportAwards, legt bei der Preisverleihung aber auch größten Wert auf den Breiten- und Freizeitsport sowie das Ehrenamt. Eine Jury aus erfahrenen Sportfunktionären kürte den Judo-Sportverein Speyer für sein vielfältiges Inklusions-Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung in unterschiedlichen Altersgruppen zum TOP Vorbild Verein. Jürgen Koessler gewann den Award in der Kategorie TOP Vorbild Ehrenamt. Koessler ist beim TSV Schönau 1890 seit mehr als 30 Jahren als Übungsleiter aktiv, aktuell leitet er an vier Tagen pro Woche insgesamt sieben Gruppen, organisiert Wettkämpfe und akquiriert immer wieder eine Vielzahl an HelferInnen. Natürlich war auch hier die Auszeichnung für das Lebenswerk die ‚Königsdisziplin‘. Über den Lifetime-Award durfte sich Peter Hofmann freuen, der u.a. seit 1982 Vorstand beim Reiter-Verein Mannheim ist, damit auch verantwortlich zeichnet für die Maimarkt-Turniere, die Deutschen Meisterschaften, Bundeschampionate und Europameisterschaften im Springreiten in Mannheim.

Die Award-Gewinner wurden auf der Bühne des Mozartsaals im Mannheimer Rosengarten ‚standesgemäß‘ von prominenten Laudatoren verkündet. In dieser Rolle glänzten diesmal Birgit Fischer, Anke Huber, Harold Kreis, Yemisi Ogunleye, Sven Ottke, Klaus Schlappner, David Späth, Monica Theodorescu und David Wolf. Mit Expertise und Charme führten ARD-Moderatorin Lea Wagner und ZDF-Sportexperte Norbert König durch das zweistündige Programm. Apropos Bühne: vor einer eindrucksvollen LED-Wand und aufwendigen Kulisse fanden nicht nur die Award-Verleihungen statt. Rund eintausend Gäste bestaunten auch das mitreißende Live-Entertainment mit Auftritten von WM-Teilnehmer Cheer Strike vom TSV Auerbach sowie den Palazzo-Ensembles Haribow und Trio Three G, die hier schon vor der offiziellen Palazzo-Eröffnung exklusiv zu bestaunen waren. Als Programm-Highlight darf man getrost auch den Auftritt des Team Paris Metropolregion Rhein-Neckar bezeichnen, das so erfolgreich wie nie zuvor von den Olympischen Spielen zurückgekehrt ist (3x Gold, 9x Silber, 1x Bronze sowie 14 weitere Top Ten-Platzierungen) und den SportAward als offizielles ‚Welcome Back‘ nutzte. Rund um die Bühnenshow und die Award-Vergabe wurden die Gäste an den großen Buffets im Foyer mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten versorgt. Zudem boten die Sport-, Spiel- und Aktionsstände der Partner und Sponsoren beste Unterhaltung. Das Schönste: da die Veranstalter (ultrabold Kommunikationsdesign und S.I.M. Marketing) traditionell auf VIP-Bereiche verzichten, mischten sich hier alle Sportler und Prominenten zwanglos unter die Award-Besucher, standen gerne und geduldig für Gespräche und Selfies zur Verfügung. Ab 23 Uhr schwangen dann alle Feierwilligen im zum ‚Club‘ umgestalteten Ella & Louis bei der Sportler-Party mit DJ MoERockZ das Tanzbein und genossen die leckeren Cocktails. Wann die Letzten den Ort des sportlichen Geschehens verlassen haben ist uns leider nicht bekannt… Was wir aber sicher wissen: der 8. SportAward Rhein-Neckar war wieder einmal ein voller Erfolg!

Stimmen zum SportAward 2024:

Prof. Dr. Eckart Würzner, Vorsitzender des Sportregion Rhein-Neckar e.V.:

„Wir haben bei der 8. Auflage des SportAward Rhein-Neckar die herausragenden sportlichen Erfolge der Region feiern dürfen. Hinter uns liegt ein grandioses Sportjahr mit dem Höhepunkt – den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Die Sportlerinnen und Sportler haben in ihren Disziplinen herausragende Leistungen gezeigt und es war eine Freude zu sehen, wie breit die Region Rhein-Neckar in Sachen Spitzensport aufgestellt ist.“

„Die Vereinsarbeit bleibt ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Gesellschaft – ich würde sagen, heute wichtiger denn je. Sie bieten unseren Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause. Sie schaffen Räume, in denen sie sich entfalten können und wichtige soziale Kompetenzen erwerben. Sie stehen für Integration und Inklusion und leisten Großes. So zeichnen wir heute beim TOP Vorbild Verein einen Verein aus, der hervorragende Arbeit für die Inklusion leistet. Den Judo-Sportverein Speyer.“

Max Moerstedt, TSG 1899 Hoffenheim, Award-Gewinner TOP Talent (U19):

„Es ist eine unglaubliche Ehre heute Abend vor so einem Publikum geehrt zu werden.“

Yemisi Ogunleye, Kugelstoß-Olympisiegerin, Award-Gewinnerin TOP Sportlerin:

„Ich bin so gerührt. Es ist so eine Wertschätzung hier stehen zu dürfen und den SportAward zu erhalten.“

Alle Award-Gewinner und Laudatoren 2024

Publikumsliebling präsentiert von Pfalzkom

Tara Schmitz, MadDogs Mannheim, Eishockey-Nationalspielerin.

Laudatio: Sven Ottke

TOP Talent (U19) präsentiert von der Mannheimer Runde

Max Moerstedt, 2024 mit der U19 der TSG Hoffenheim Deutscher Meister und Pokalsieger. 2023 U17 Europa- und Weltmeister.

Laudatio: Max Hopp

TOP TrainerIn

Iris Manke-Reimers, seit zehn Jahren Trainerin von Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye.

Laudatio: Harold Kreis

TOP Sportlerin präsentiert von KAHL

Yemisi Ogunleye, 2024 Vize-Weltmeisterin in der Halle, EM-Bronze und Olympia-Gold.

Laudatio: Klaus Schlappner

TOP Sportler

Max Lemke, u.a. Doppel-Olympiasieger 2024 im K4 und K2, Weltmeister 2023.

Laudatio: Birgit Fischer

TOP Mannschaft präsentiert von der SAP

Mannheimer Hockeyclub Herren, u.a. Deutscher Meister Halle und Feld 2024.

Laudatio: David Wolf

TOP Vorbild Ehrenamt präsentiert von der BBBank

Jürgen Koessler – TSV Schönau 1890 e.V. Seit mehr als 30 Jahren aktiv als Übungsleiter, aktuell bei sieben Gruppen an vier Tagen pro Woche. Organisiert Wettkämpfe, akquiriert immer eine Vielzahl an HelferInnen.

Laudatio: Yemisi Ogunleye

TOP Vorbild Verein präsentiert von der AOK

JSV Speyer – Vielfältiges Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung in den unterschiedlichen Altersgruppen, vom Schnupperangebot ins reguläre Vereinsangebot.

Laudatio: Anke Huber

Lifetime Award

Peter Hofmann, u.a. seit 1982 Vorstand Reiter-Verein Mannheim und verantwortlich für die Maimarkt-Turniere, Deutschen Meisterschaften, Bundeschampionate und Europameisterschaften im Springreiten in Mannheim.

Laudatio: Monica Theodorescu